Prosegue la produzione della seconda stagione di Chucky, con SYFY e USA Network che hanno già confermato la data di debutto della seconda stagione, prevista per il prossimo 5 ottobre. Il creatore della serie Don Mancini ha condiviso una nuova foto dal set, in cui la star Jennifer Tilly è tutta sorridente dopo aver girato una scena ricoperta di sangue. “Un altro giorno in ufficio”, scrive Mancini. La stessa Tilly ha risposto al post: “A volte diventa un casino!”.

Potete vedere la foto dal set di Chucky condivisa da Don Mancini set qui sotto:

Tilly e Mancini hanno condiviso molte foto dal set dei nuovi episodi della serie, mostrando in precedenza altre ambientazioni e confermando anche nuovi membri del cast per la seconda stagione. Tra i nuovi attori confermati per la seconda stagione di Chucky ci sono anche la sorella di Tilly nella vita reale, Meg Tilly, e le sue ex co-star di Bound – Torbido Inganno, Gina Gershon e Joe Pantoliano. È prevista anche la partecipazione di Sutton Stracke, nota per aver interpretato se stessa in The Real Housewives of Beverly Hills.

La seconda stagione di Chucky vedrà anche il ritorno di Devon Sawa nei panni di un nuovo personaggio e di un’altra new entry, Lara Jean Chorostecki di Hannibal. Tra gli altri membri del cast confermati per la serie figurano anche Brad Dourif come voce di Chucky nella versione originale, Alex Vincent, che riprende il ruolo di Andy Barclay dai due film originali di La Bambola Assassina e dalla prima stagione di Chucky, e Christine Elise, che ha interpretato Kyle in La bambola assassina 2 e ancora una volta nella prima stagione della serie. Ci sarà anche l’attore non binario Lachlan Watson de Le Terrificanti Avventure di Sabrina.

Torneranno anche i membri del cast della prima stagione tra cui Zackary Arthur nel ruolo di Jack Wheeler, Björgvin Arnarson nel ruolo di Devon Evans, Alyvia Alyn Lind nel ruolo di Lexy Cross e Barbara Alyn Woods nel ruolo del sindaco Michelle Cross.

In Italia la serie è andata in onda a partire dal 14 gennaio 2022 su Italia 1.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Fonte: Twitter