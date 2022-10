Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La stagione 2 di Chucky ha debuttato sugli schermi americani, svelando un interessante dettaglio riguardante la presenza di Jennifer Tilly.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete spoiler!

I fan dei film horror ricorderanno che l’attrice aveva interpretato se stessa in Il figlio di Chucky in cui si giustificava la sua presenza nella storia perché l’attrice era la protagonista di un film intitolato Chucky Goes Psycho.

Nel primo episodio della seconda stagione debutta un’altra bambola: quella di La Sposa di Chucky, che entra in scena per provare ad aiutare Caroline, la sorella minore di Lexy, a superare la sua paura di Chucky. Lexy chiede poi a Devon e Jake di aiutarla a identificare l’inquietante bambola. Devon, rispondendo a una domanda sul modo in cui ha trovato il giocattolo, risponde: ‘Sembra un po’ come La sposa di Chucky, ti ricordi quel film?’. Jake risponde quindi: ‘Sì, con Jennifer Tilly che sappiamo essere realmente la sposa di Chucky, Tiffany Valentine’.

Nell’universo della serie La sposa di Chucky è quindi un film con Jennifer Tilly ed è stato distribuito nelle sale. Lo show non spiega però cosa è successo a Chucky Goes Psycho o se nella finzione esistono altri lungometraggi della saga.

La seconda stagione di Chucky ha debuttato il 5 ottobre su SYFY e USA Network.

Nel cast ci sono anche Alyn Woods, Alex Vincent, Christine Elise, Jennifer Tilly e Brad Dourif che dà la voce a Chucky. Tra i nuovi arrivi nel cast ci sono anche Devon Sawa nel ruolo di un prete, Lara Jean Chorosteki, e Joe Pantoliano con un cameo.

Fonte: ComicBook