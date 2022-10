Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La stagione 2 di Chucky ha riportato in scena un personaggio molto amato dai fan della saga horror che ha compiuto a sorpresa il suo ritorno in scena.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni.

Nel finale della prima stagione Kyle, interpretata da Christine Elise, sembrava aver perso la vita a causa di un’esplosione, anche se alcuni indizi facevano presupporre fosse sopravvissuta.

Nel quarto episodio della seconda, ora si scopre che è diventata un’alleata di Glen e Glenda, i figli di Chucky e Tiffany quando i due fanno visita alla madre per salvare Nica (Fionna Dourif) dotandola di braccia e gambe meccaniche. Nica, che condivide il corpo con Chucky, riesce quindi a uscire dalla casa e sul vialetto c’è un furgoncino che l’attende, con Kyle alla guida che dice immediatamente che è bello finalmente incontrarla.

Per ora non si può ancora sapere i dettagli del piano al centro della trama che coinvolge Christine Elise e non resta che attendere ulteriori sviluppi nella seconda stagione della serie.

La seconda stagione di Chucky ha debuttato il 5 ottobre su SYFY e USA Network.

Nel cast ci sono anche Alyn Woods, Alex Vincent, Christine Elise, Jennifer Tilly e Brad Dourif che dà la voce a Chucky. Tra i nuovi arrivi nel cast ci sono anche Devon Sawa nel ruolo di un prete, Lara Jean Chorosteki, e Joe Pantoliano con un cameo.

