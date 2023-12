Kelsey Grammer è tornato a interpretare Frasier nel revival dell’omonima serie. Benché lo spin-off sia ambientato sempre a Boston, come Cin Cin degli anni ’80, il protagonista non ritornerà più nell’iconico bar di Sam Malone, almeno per il momento.

Ecco cosa ha detto a tal proposito Ken Levine, co-sceneggiatore di Cin Cin nel suo podcast Hollywood & Levine.

Frasier fa un paio di commenti su Cin Cin, ma ovviamente ci si chiede: Cin Cin è stato gran parte della sua vita, come potrebbe non tornarci? Lo odia? Sembra di no. Sam è ancora lì, e anche Norm e Cliff, forse Woody…

Insomma, Levin ha confermato che il bar di Sam è ancora aperto, ma lui stesso non sa spiegarsi la sua assenza nella serie. Grammer ha menzionato il fatto che evidentemente sono gli sceneggiatori a non volergli far visitare il pub di Sam. Questo però potrebbe cambiare nelle possibili prossime stagioni della serie…

Frasier è disponibile su Paramount +.

