Ted Danson, dopo la serata degli Emmy, è tornato a parlare della possibilità che in futuro venga realizzata una reunion di Cin Cin.

L’attore, intervistato da Entertainment Tonight sul red carpet della première di Curb Your Enthusiasm, ha spiegato:

Sapete, è interessante… Li ho visti recentemente, tutti, praticamente tutti.

Le speranze dei fan che sugli schermi si assista a una reunion del cast non sembrano però destinate a realizzarsi: Ted ha sottolineato che “avere un gruppo di anziani”, non tutti d’accordo, non funzionerebbe.

Sul palco degli Emmy Danson ha potuto recentemente incontrare nuovamente Kelsey Grammer, Rhea Perlman, John Ratzenberger e George Wendt. La star ha ammesso che l’esperienza è stata “davvero divertente”. All’evento non hanno però partecipato Woody Harrelson, impegnato a teatro, e Shelly Long.

Ted Danson ha sottolineato:

Sono dispiaciuto che Shelly non fosse lì e Woody stava recitando in uno spettacolo teatrale a Londra, ho visto lo show e lui è stato fantastico. Ma è stato un momento adorabile.

Che ne pensate? Sperate che il cast ci Cin Cin possa essere al centro di una reunion?

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: ET