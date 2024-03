Claire Danes tornerà sugli schermi televisivi in occasione della miniserie The Beast In Me, di cui sarà anche produttrice.

Il progetto destinato a Netflix è creato, scritto e prodotto da Gabe Rotter, e nel team della produzione ci sono anche Jodie Foster, Conan O’Brien e Howard Gordon, che ha già collaborato con l’attrice in occasione di Homeland.

Nelle puntate si racconterà la storia di Aggie Wiggs (Danes) che, dopo la tragica morte del giovane figlio, si è ritirata a vita privata, non riesce a scrivere ed è il fantasma di sé stessa. La donna trova però inaspettatamente il soggetto di un nuovo libro quando la casa accanto alla sua viene comprata da Nile Sheldon, un esperto in campo immobiliare che è stato sospettato della scomparsa della moglie. Aggie prova orrore e fascino nei confronti di questo uomo, andando così alla ricerca della verità, inseguendo i suoi demoni e i propri, in un gioco che potrebbe prendere una svolta mortale.

Rotter ha scritto la bozza iniziale del progetto circa 6-7 anni fa, cambiando però il sesso del protagonista che inizialmente era un uomo.

Che ne pensate della serie The Beast In Me con star Claire Danes? Seguirete la serie?

Fonte: Deadline

