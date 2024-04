Cold Case è al centro dello sviluppo di un nuovo reboot per conto di CBS.

Il progetto, prodotto da Jerry Bruckheimer Television, era andato in onda per sette stagioni dal 2003 al 2010.

Nel team al lavoro sul ritorno dello show ci sarà Meredith Stiehm, creatrice e produttrice di Cold Case.

La nuova serie sarà ambientata 15 anni dopo l’episodio finale e al centro della trama ci sarà un nuovo team di detective alle prese con casi irrisolti, questa volta ambientati nel Sud Ovest degli Stati Uniti, non più Philadelphia.

Steihm scriverà la sceneggiatura e sarà coinvolta come produttrice esecutiva insieme a JBTV, WBTV e CBS Studios.

La serie originale aveva come protagonista la detective Lilly Rush (Kathryn Morris), una detective della omicidi che, insieme al dipartimento di polizia di Philadelphia, è specializzata in casi irrisolti e collabora con il detective Scotty Valens (Danny Pino).

Valens potrebbe forse apparire nelle puntate inedite, mentre Rush potrebbe essere al centro di un cameo, in modo da creare una continuità con le sette stagioni originali.

Il progetto potrebbe tuttavia non essere realizzato se WBTV non troverà un accordo con CBS.

Che ne pensate? Sperate in un reboot di Cold Case?

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Deadline