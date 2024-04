Cole Brings Plenty, attore che era apparso recentemente nella serie 1923, è stato ritrovato morto a soli 27 anni.

Il nipote di Mo Brings Plenty, che aveva chiesto aiuto ai suoi follower per provare a ritrovarlo, è stato trovato morto poco distante dalla sua auto.

L’ufficio dello sceriffo di Johnson County, in Kansas, ha dichiarato in un comunicato che il 5 aprile, intorno alle 11.45 di mattina, gli agenti sono andati a controllare dopo aver ricevuto la segnalazione di una macchina abbandonata. Perlustrando l’area è stato trovato un corpo privo di vita in una zona boschiva poco distante dall’auto, compiendo i dovuti accertamenti è stato confermato che si trattava di Cole Brings Plenty.

Le autorità non hanno rivelato la causa del decesso e hanno confermato che sono in corso le indagini, con gli esperti della scientifica al lavoro nella zona del ritrovamento e i controlli del medico legale.

Cole Brings Plenty aveva interpretato Pete Plenty Clouds in due episodi della serie spinoff di Yellowstone ed era apparso in progetti come Into the Wild Frontier e The Tall Tales of Jim Bridger.

Negli ultimi giorni era stato diffuso online un appello per provare a ritrovarlo, rivelando che era ricercato per un caso di violenza domestica. I suoi parenti e il suo agente erano inoltre particolarmente preoccupati perché non si era presentato a un’audizione via Zoom per un casting.

Fonte: Deadline