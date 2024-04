Mo Brings Plenty, uno degli interpreti di Yellowstone, ha condiviso un appello nel tentativo di trovare il nipote Cole “Coco” Brings Plenty, scomparso domenica in Kansas.

L’interprete di Mo nello show di Paramount Network con star Kevin Costner ha pubblicato su Instagram le foto e le informazioni diffuse nel tentativo di trovare il ventisettenne. Il giovane guida una Ford Explorer ed è stato visto per l’ultima volta il 31 marzo nell’area di Lawrence. Cole sembra abbia spento il suo cellulare, rendendo impossibile scoprire dove si trova.

Finn Little, interprete di Carter, ha commentato condividendo la sua speranza che Cole sia presto ritrovato sano e salvo. Cole Hauser, che in Yellowstone ha il ruolo di Rip, ha condiviso l’appello invitando i fan e i suoi follower a contattare la polizia se hanno informazioni utili.

Cole è apparso in due episodi di 1923 e in show come Into the Wild Frontier e The Tall Tales of Jim Bridger.

La polizia lo considera un sospettato di un caso di violenza domestica dopo che gli agenti sono intervenuti rispondendo a una chiamata legata a una donna che era stata sentita mentre urlava. Brings Plenty era stato visto da alcune telecamere mentre stava allontandosi in auto prima del loro arrivo.

A preoccupare la famiglia è anche il fatto che Cole non si è presentato a un incontro con il suo agente organizzato in occasione di un’audizione via Zoom per un possibile ruolo in un film.

Per ora Mo Brings Plenty non ha condiviso aggiornamenti sulla situazione del nipote e non resta che attendere e augurarsi venga trovato sano e salvo.

Fonte: Instagram