Colin Firth sarà il protagonista della serie Lockerbie, un progetto di Sky e Peacock che racconta la storia del disastro aereo avvenuto nel 1988 che ha causato la morte di 259 passeggeri e dell’equipaggio del velivolo.

Al centro della trama c’è il Dottor Jim Swire (Firth) che, dopo l’incidente in cui sua figlia Flora ha perso la vita, viene nominato portavoce delle famiglie britanniche delle vittime, che uniscono le forze per chiedere verità e giustizia. Jim, viaggiando attraverso continenti e divisioni politiche, intraprende un viaggio senza tregua che mette a rischio non solo la sua stabilità, famiglia e vita, ma ribalta inoltre completamente la sua fiducia nel sistema giudiziario. Mentre la verità sfugge a Jim, la sua visione del mondo è per sempre rovinata.

Esplorando gli eventi legati al disastro e alle sue conseguenze. Lockerbie offre il ritratto intimo di un uomo, marito e padre che rischia tutto per onorare la figlia e la sua determinata ricerca di verità e giustizia.

Il volo 103 della Pan Am è esploso, il 21 dicembre 1988, sopra Lockerbie, città scozzese, dopo 38 minuti dal decollo. Oltre a chi era a bordo, l’incidente ha causato la morte di ulteriori 11 persone che vivevano nell’area in cui è crollato l’aereo.

Il progetto, le cui riprese inizieranno nelle prossime settimane si basano sul libro scritto da Swire e Peter Biddulph intitolato The Lockerbie Bombing: A Father’s Search for Justice e sarà composto da cinque episodi.

David Harrower ha firmato al sceneggiatura, mentre Maryam Hamidi ha scritto una puntata. Alla regia ci sono Otto Bathurst e Jim Loach.

Gli episodi saranno distribuiti in Italia sugli schermi di Sky e in streaming su NOW.

Fonte: Variety