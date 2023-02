Colman Domingo star di The Madness, nuova miniserie prodotta per Netflix

Colman Domingo sarà il protagonista della nuova serie thriller The Madness, prodotta per Netflix.

Gli otto episodi sono stati sviluppati da Stephen Belber (The Laramie Project) e la storia ha al centro Muncie Daniels (Domingo), che deve lottare per dimostrare la sua innocenza e salvarsi dopo essersi ritrovato coinvolto in un omicidio avvenuto nei boschi di Poconos.

Mentre la situazione si complica sempre di più, Muncie cerca di riallacciare i rapporti con la sua famiglia e i suoi ideali perduti pur di sopravvivere.

Peter Friedlander, vice presidente delle serie targate Netflix, ha dichiarato:

The Madness è un approccio fresco al genere thriller legato alle cospirazioni, trasformando il genere con i suoi personaggi pieni di strati, un’azione che porta avanti la storia e un ritmo serrato. Siamo orgogliosi di aver assemblato un team di così grande bravura per portare in vita questa storia dinamica per gli spettatori di Netflix in tutto il mondo.

Domingo ha recentemente recitato in Fear the Walking Dead, The Knick, Nash Bridges, Law & Order: Criminal Intent.

Nel team dei produttori ci saranno anche Peter Chernin, VJ Boyd, Jenno Topping e Kaitlin Dahill.

Che ne pensate della serie The Madness con star Colman Domingo? La seguirete?

Fonte: TVLine