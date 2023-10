Dan Harmon è tornato a parlare del film di Community ammettendo di aver paura di deludere i fan della serie.

Intervistato da The Hollywood Reporter, ha sottolineato:

Si tratta del fandom che mi ha sostenuto maggiormente e ha sopportato di più per averlo fatto. Perché non stavo pensando quando stavo litigando con Chevy. Solo dopo mi sono reso conto che avevo ferito queste persone che non volevano pensare a me come a una specie di strano, sedicente Kubrick. A loro importava di Greendale, di questo mondo che avevo creato e, improvvisamente, aveva questo mio ordine secondario incontaminato, che non era giusto nei loro confronti.