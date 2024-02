La profezia del Six Seasons and a Movie sta finalmente per avverarsi e, stando a quello che Dan Harmon ha svelato a Variety, la sceneggiatura del film di Community è quasi pronta.

Parlando di Community, Dan Harmon ha difatti spiegato con ironia al popolare magazine che:

Posso confermare il resoconto fatto da Donald Glover tempo fa secondo cui gli ho detto che la sceneggiatura era pronta, ma devo anche dire che le fonti di Donald sono così poco affidabili perché la sceneggiatura è sempre “quasi pronta”. Cosa posso dirti al riguardo… è ambientato presso il campus del Greendale Community College. Sono super eccitato per questo progetto e stiamo quasi finendo i lavori.

Qualche settimana fa, Donald Glover aveva parlato del film di Community a margine delle varie interviste rilasciate per la promozione di Mr & Mrs Smith (LEGGI LA RECENSIONE DEI PRIMI EPISODI) svelando qualche anticipazione sulla trama e ammettendo che lui era disponibile a tutto per il progetto.

Creta da Dan Harmon per la NBC, la serie è stata originariamente proposta negli Stati Uniti dal 17 settembre 2009 al 17 aprile 2014. Dopo essere stata cancellata dall’emittente nel mese di maggio del 2014, poi però è stata rinnovata da Yahoo! Screen che ha prodotto la sesta stagione. Composta da tredici episodi, la sesta stagione è andata in onda dal 17 marzo al 2 giugno 2015 (chiaramente negli Stati Uniti). In Italia è stata proposta in prima visione su Comedy Central e poi sulle reti del gruppo Mediaset. Attualmente le sei stagioni di Community sono visibili in streaming su Netflix.

