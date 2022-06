Joel McHale è tornato a parlare della possibilità che venga realizzato l’annunciato film di Community.

La serie continua a essere molto popolare sulle piattaforme di streaming e la nuova ondata di attenzione ricevuta dal progetto ha alimentato le speranze dei fan riguardanti un possibile ritorno dei personaggi.

McHale ha ora dichiarato:

Sto mettendo da parte tutti i soldi per realizzare il film. Prima quando rispondevo a questa domanda dicevo ‘Forse, non ho idea’. Ma ora, con il successo ottenuto in streaming durante la pandemia, è tornato l’interesse. Direi che è più probabile di prima, ma è come costruire una portaerei. Pensi ‘Lo faremo, giusto? Sì, okay, sono tutti qui, abbiamo ottenuto i soldi’. Ora questa cosa deve in realtà essere costruita.