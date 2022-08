Constantine: la serie di HBO Max è in sviluppo, Neil Gaiman vorrebbe uno spinoff di The Sandman su Johanna

Il ritorno di John Constantine è da tempo al centro di un progetto prodotto da J.J. Abrams e, nonostante i cambiamenti avvenuti tra le fila di Warner Bros Discovery, sembra che la serie non sia ancora stata cancellata.

Il sito Deadline sostiene infatti che Constantine sia uno dei progetti che attualmente si trova “su un terreno solido e in movimento”. Le fonti della testata, tuttavia, non hanno aggiunto ulteriori dettagli sulla serie.

I diritti del personaggio, recentemente apparso in Legends of Tomorrow, hanno contribuito inoltre a trasformare John in Johanna Constantine nella serie The Sandman, che ha debuttato il 5 agosto sugli schermi di Netflix. L’interpretazione di Jenna Coleman è stata però talmente apprezzata e convincente che i fan hanno iniziato a chiedere a Neil Gaiman se verrà realizzato uno spinoff. L’artista ha sostenuto l’ipotesi via Twitter, rispondendo a un fan che non è il solo a pensare che sarebbe un’ottima idea mettere Johanna al centro di uno show Netflix.

You are not alone in this thought. https://t.co/nysQJYUqNg — Neil Gaiman (@neilhimself) August 5, 2022

Gaiman, parlando della trasformazione del personaggio, aveva in precedenza dichiarato:

La situazione dei diritti relativi a John sono certamente circoscritti. Ma il progetto di avere Lady Johanna e Joanna nella storia e interpretate dalla stessa persona era presente fin dall’inizio.

Che ne pensate dei progetti delle serie riguardanti Constantine? In che versione vorreste vedere il personaggio sugli schermi?

