Peter Harness, creatore della serie, ha commentato la svolta narrativa avvenuta in Constellation, spiegando che fin dalle prime puntate c’erano degli indizi riguardanti quanto accaduto nella storia con star Noomi Rapace.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nella serie Alice si rende finalmente conto che vede diverse versioni della realtà, come accaduto a Henry e Bud Caldera nelle puntate precedenti.

Harness ha quindi dichiarato:

Se qualcuno volesse tornare indietro e riguardarlo, e sono consapevole che ci sono persone che lo faranno, è realmente chiaro fin dall’inizio. C’è una scena che ho notato nessuno ha segnalato, ma non è la stessa di cui parlerò ora. Sembra ovvio che ci sono due diverse Alice e due diverse conversazioni che si svolgono proprio all’inizio dello show. Non è la stessa Alice, non sta indossando gli stessi abiti, i capelli sono diversi. Jo sta tenendo l’iPad in verticale, e poi quando ti allontani, Paul non sta lavorando al CAL in una delle cose.