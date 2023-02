Sembra che ci sia stato un cambiamento di strategia: secondo quanto segnala il Wall Street Journal, Warner Bros. Discovery ha deciso di accantonare la fusione completa delle due piattaforme streaming HBO Max e Discovery+ prevista per questa primavera.

Il quotidiano finanziario cita insider nell’azienda e afferma che la decisione è dovuta a una serie di ricerche di mercato secondo cui gli attuali abbonati di Discovery+ non sarebbero disposti a pagare di più per la nuova piattaforma.

L’attuale prezzo di HBO Max è di 16 dollari al mese, oppure 10 con la pubblicità, mentre il prezzo di Discovery+ è di 7 dollari al mese oppure 5 dollari più la pubblicità. Il piano era di combinare i cataloghi delle due piattaforme, unendo l’intrattenimento, le serie tv, i film e i programmi di HBO Max con i documentari e i reality di Discovery+ e creando una maxi-piattaforma con un nuovo brand (si è pensato di chiamarla solo MAX), a un prezzo competitivo ma comunque più alto di quello della semplice Discovery+. Ma la ricerca ha rivelato che gli attuali abbonati a Discovery+ non vogliono essere costretti a pagare di più per un catalogo ampio che non avevano richiesto quando inizialmente si sono abbonati alla piattaforma.

Secondo il WSJ il nuovo piano è di mantenere Discovery+ sul mercato, e rilanciare HBO Max in primavera con un rebranding (si continua a scommettere su MAX, che propone un concetto più ampio di intrattenimento slegandolo dal concetto prestige di HBO). Negli ultimi mesi sono comparsi su HBO Max molti contenuti di Discovery+: in occasione del rilancio, questi contenuti saranno sempre di più, ciononostante Discovery+ rimarrà attivo anche come servizio separato.

