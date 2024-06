Alan Tudyk è tornato a parlare di Creature Commandos, la serie animata DC che lo vedrà interpretare Doctor Phosphorus.

Ospite al Boston Fan Expo, Tudyk è tornato a parlare di Creature Commandos, che vi ricordiamo è prevista per la fine dell’anno:

Sembra un po’ un Ghost Rider. È uno scheletro in fiamme. È un personaggio DC. Era un medico. [Ride] Ecco perché lo chiamano dottore. Era un ostetrico. No, non lo era. Era… non so cosa dicono i fumetti, quindi non voglio dire quale sia la sua storia d’origine perché è trattata nella serie animata.

È molto buono. È un gruppo di cattivi dove inizialmente non capisci perché stanno insieme. Quando Gunn mi ha chiesto di farlo, ho visto solo questo. Era come, ‘Come fanno ad andare d’accordo’ E poi, come un robot, e l’animazione sembra un po’ diversa per ognuno, ognuno ha il proprio tipo di stile, non so come andrà a finire tutto questo. Quando l’ho letto, è stata la cosa migliore che avessi letto da così tanto tempo, ed è stato commovente ed è quello che James Gunn fa così bene che non vedo l’ora che la gente lo veda, ne ho visto un po’ e sembra davvero fantastico.

Ho avuto solo una post-sessione di doppiaggio. In un certo senso registri tutto prima che sia animato, e poi si ritorna dopo che è stato animato e tu riempi e fai cose diverse, fai sforzi e, sai, riempi i combattimenti e cose del genere.