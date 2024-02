James Gunn ha condiviso un piccolo aggiornamento sulla serie animata Creature Commandos rispondendo a un fan su Threads.

Il progetto è in fase di sviluppo fin dai primi mesi del 2023 e non ha ancora una data di uscita ufficiale sugli schermi.

Gunn, attualmente responsabile del DC Universe insieme a Peter Safran, ha scritto online:

Tutte le versioni iniziali sono state fatte e completate, ma ora stiamo lavorando su quelle elaborate animate finali.

In Creature Commandos Steve Agee tornerà nei panni di John Economos, mentre Sean Gunn sarà sia Weasel che G.I. Robot. Frank Grillo darà voce Rick Flag Sr., Maria Bakalova sarà la Principessa Ilana Rostovic, Indira Varma interpreterà la Sposa, Zoe Chao ha il ruolo di Nina Mazursky, Alan Tudyk avrà la parte di Dr. Phosphorus, David Harbour sarà Eric Frankenstein. Non viene citata Viola Davis per il ruolo di Amanda Waller, e questo probabilmente perché a coordinare direttamente i Creature Commandos sarà un suo sottoposto, John Economos (Steve Agee).

I personaggi creati da J.M. DeMatteis e Pat Broderick sono stati lanciati per la prima volta nel 1980. Al centro della trama c’è il mostro di Frankenstein che fa squadra con un lupo mannaro, un vampiro e una gorgone per combattere i nazisti nella seconda guerra mondiale.

Che ne pensate dell’aggiornamento di James Gunn su Creature Commandos? State aspettando la serie?

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: ComicBook