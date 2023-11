Creature Commandoes, l’imminente serie animata targata DC sarà il primo progetto di James Gunn e Peter Safran, e non solo introdurrà nuovi personaggi ma anche alcuni già conosciuti e amati dai fan. Sebbene alcune voci di corridoio parlavano di un ritardo, nessuno dei DC Studios o della Warner Bros. ha confermato la notizia: la serie è sempre stata programmata per il 2024 e ora James Gunn ha confermato che questo rimane il piano e che qualsiasi notizia contraria è errata.

“Sì, Creature Commandos è programmato per uscire nel 2024“, ha scritto Gunn in un post su X, alla domanda di un fan. “Non ci sono mai stati ritardi, grazie al cielo. Qualsiasi informazione contraria è un errore o un’affermazione sbagliata“. Quando un altro utente ha chiesto se il lavoro su Creature Commandoes fosse stato influenzato dallo sciopero degli attori in corso, Gunn ha rivelato che non lo è stato e inoltre la maggior parte dei dialoghi era già stata registrata in precedenza. Gunn ha poi aggiunto: “L’animazione non fa parte del contratto SAG, ma non ha comunque importanza perché buona parte delle battute di tutti sono state registrate da tempo e l’animazione è andata avanti a pieno ritmo per un po’”.

Yes, Creature Commandos is all set to come out in 2024. There have never been any delays, thank goodness. Any info otherwise is a well-intentioned mistake or misspeaking. 🧜‍♂️ https://t.co/wQJjewXKtR pic.twitter.com/enr6VE5LiL — James Gunn (@JamesGunn) November 4, 2023

In Creature Commandos Steve Agee tornerà nei panni di John Economos, mentre Sean Gunn sarà sia Weasel che G.I. Robot. Frank Grillo sarà Rick Flag Sr., Maria Bakalova sarà la Principessa Ilana Rostovic, Indira Varma sarà la Sposa, Zoe Chao sarà Nina Mazursky, Alan Tudyk sarà il Dr. Phosphorus, David Harbour sarà Eric Frankenstein. Non viene citata Viola Davis per il ruolo di Amanda Waller, e questo probabilmente perché a coordinare direttamente i Creature Commandos sarà un suo sottoposto, John Economos (Steve Agee).

I personaggi di Creature Commando sono stati lanciati per la prima volta nel 1980. La premessa presenta il mostro di Frankenstein che fa squadra con un lupo mannaro, un vampiro e una gorgone per combattere i nazisti nella seconda guerra mondiale.

