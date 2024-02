Attenzione: l'articolo contiene spoiler

I produttori della serie Criminal Record, Elaine Collins e Paul Rutman, hanno parlato della possibilità che venga realizzata una stagione 2 del progetto con star Peter Capaldi e Cush Jumbo.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sullo show prodotto per Apple TV+.

Collins, intervistata da TV Insider, ha dichiarato:

Onestamente, siamo stati così impegnati nel realizzare questa serie – non abbiamo completato la post-produzione da molto tempo – e a farla uscire che non abbiamo realmente avuto quelle conversazioni. Vogliamo semplicemente che tutti amino questa stagione.

Rutman ha aggiunto:

Vedremo più avanti.

Nel season finale si è scoperto che Errol Mathis (Tom Moutchi) non ha ucciso la fidanzata, nonostante la dichiarazione fatta da suo figlio Patrick al detective Daniel Hegarty (Capaldi), che aveva portato alla confessione.

Il colpevole era invece Stefan Ash (Paul Thornley), che Tony (Charlie Creed-Miles) e Hegarty avevano usato come informatore. Errol veniva quindi liberato.

Moutchi ha sottolineato:

Quando ho letto gli script ho pianto, ma ho questa abitudine di non riuscire a farlo sul set nel giorno delle riprese. Sono riuscito a girare la scena perché è lì, puoi vederlo, e avevo affrontato le emozioni di tutte le otto puntate e l’abbiamo realizzata tra le ultime scene dell’intera serie.

June Lenker (Cush Jumbo) pensa che Hagerty fosse stato mosso da pregiudizi e gli chiede perché non aveva controllato tutte le prove, prima di andare a far visita a Errol, che rivela di credere alle parole del ragazzino, che la detective scopre però che aveva ripetuto da un cartone animato che stava vedendo in tv, condizionato da Hegarty.

Rutman ha sottolineato che si è scelto di non far rispondere il detective alle accuse del collega o fargli dire delle scuse perché sembrava qualcosa di troppo ‘ordinato e pulito’, quasi sentimentale nei confronti della visione del mondo. Il produttore ha spiegato:

Non penso che il mondo vada così. Penso che quello di Hegarty sia, in un certo senso, più grande e più pericoloso. Volevamo aprire un’altra botola e dire semplicemente ‘Ciao, c’è ancora qualcosa di pericoloso là fuori. C’è ancora la possibilità che sia qualcosa di diverso’.

Criminal Record non è quindi una storia sulla redenzione e Collins ha raccontato che si è cercato di mostrare dei personaggi complessi e non totalmente divisi tra bene e male.

Errol, secondo il suo interprete, se avesse saputo la realtà alla base delle “prove” che gli hanno fatto trascorrere 12 anni in carcere avrebbe avuto una reazione violenta.

Moutchi ha aggiunto:

Capisco inoltre che c’è anche un altro messaggio. Le persone risultano continuamente innocenti anche se sono colpevoli. Penso sia più frequente che le persone non vengano incolpate rispetto al fatto che escano di prigione. Quella era inoltre una verità. Come pubblico dobbiamo vivere con la consapevolezza che accadono cose simili.

Che ne pensate? Sperate venga realizzata la stagione 2 di Criminal Record?

