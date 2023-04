Sarah Michelle Gellar ha confermato che non sarà coinvolta nella serie reboot di Cruel Intentions.

Intervistata a Cannes, l’attrice ha dichiarato di essere stata contattata inizialmente, ma che ora si tiene informata online, e non sarà coinvolta nel reboot:

No. Ho imparato una lezione, ovvero che è un processo molto difficile. E alla fine, o inevitabilmente, sarai deluso. Perché alcune persone vogliono una nuova versione, alcune persone vogliono questo, e il mio posto in qualcosa come un reboot te lo fa solo confrontare con l’originale. E se c’è una nuova interpretazione e qualcosa di nuovo, allora senza di me hanno la possibilità di stare in piedi da soli.

Il progetto è scritto da Phoebe Fisher e Sara Goodman e verrà prodotto da Sony Pictures Television e Original Film.

Nella nuova versione della storia ispirata a Le relazioni pericolose, scritto da Choderlos de Laclos, un fratello e una sorella, nati da madre diverse, faranno di tutto per mantenere potere e reputazione all’interno della gerarchia esistente tra le confraternite di un’università di Washington, persino sedurre la figlia del vice presidente degli Stati Uniti.

Il film del 1999 era stato scritto e diretto da Roger Kumble. I protagonisti erano Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, Reese Witherspoon e Selma Blair. In quel caso la storia era ambientata in un liceo di New York e aveva ottenuto un prequel e un sequel, oltre a dare vita a un musical nel 2015.

La serie sarà prodotta anche Neal H. Moritz, produttore del film degli anni ’90, insieme a Pavun Shetty, Bruce Mellon, Andrea Iervolino e Monica Bacardi.

