Cruel Intentions tornerà sugli schermi con una serie ideata come reboot e prodotta per Freevee, la piattaforma gratuita di Amazon, anche se il progetto potrebbe approdare su Prime Video.

Il progetto è scritto da Phoebe Fisher e Sara Goodman e verrà prodotto da Sony Pictures Television e Original Film.

Nella nuova versione della storia ispirata a Le relazioni pericolose, scritto da Choderlos de Laclos, un fratello e una sorella, nati da madre diverse, faranno di tutto per mantenere potere e reputazione all’interno della gerarchia esistente tra le confraternite di un’università di Washington, persino sedurre la figlia del vice presidente degli Stati Uniti.

Il film del 1999 era stato scritto e diretto da Roger Kumble. I protagonisti erano Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, Reese Witherspoon e Selma Blair. In quel caso la storia era ambientata in un liceo di New York e aveva ottenuto un prequel e un sequel, oltre a dare vita a un musical nel 2015.

La serie sarà prodotta anche Neal H. Moritz, produttore del film degli anni ’90, insieme a Pavun Shetty, Bruce Mellon, Andrea Iervolino e Monica Bacardi.

Che ne pensate? Vedrete la serie reboot di Cruel Intentions?

Fonte: Deadline