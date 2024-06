La serie Crystal Lake stava iniziando a trovare i suoi protagonisti, ma il progetto legato alla saga di Venerdì 13 è stato poi abbandonato nonostante A24 stesse iniziando a coinvolgere star del calibro di Charlize Theron, che avrebbe dovuto avere il ruolo di Pam Voorhees, e avesse prenotato degli spazi in Canada per effettuare le riprese.

I registi che stavano per essere coinvolti nelle riprese erano Vincenzo Natali e Kimberly Peirce, mentre nel team degli autori c’era anche Kevin Williamson.

Lo show prodotto per Peacock è stato tuttavia cancellato dopo un pitch che era andato incredibilmente bene e un inaspettato licenziamento degli showrunner Bryan Fuller e Jim Danger Gray.

Un articolo di The Wrap sostiene ora che la realizzazione di Crystal Lake è stata ostacolata da executive privi di esperienza, problemi con gli sceneggiatori e scontri tra showrunner e manager.

Secondo le fonti del sito, le persone che sostenevano Fuller e Gray stavano cercando di realizzare la serie in tutti i modi, ma A24 non la pensava allo stesso modo. I responsabili di Peacock non sarebbero stati informati in anticipo della situazione con gli showrunner, ma la ricostruzione non è chiara, con alcuni che sostengono i responsabili della piattaforma fossero coinvolti o che i piani alti della Universal abbiano preso la decisione.

A24 sembra avesse intenzione di produrre varie stagioni di Crystal Lake, ognuna per “decostruire” i primi quattro film della Paramount, riproponendo degli elementi dei lungometraggi originali, un po’ come accaduto con Hannibal.

Il lavoro degli autori, iniziato a gennaio 2024, è stato successivamente esteso al 2 maggio, ben oltre le sei settimane inizialmente previste, ed è poi iniziato lo sciopero degli sceneggiatori.

A24, quando poteva ricominciare il lavoro degli autori, non ha assunto gli autori che avevano lavorato allo sviluppo del progetto. Fuller non è quindi riuscito a offrire degli script rifiniti perché gli autori iniziali non potevano, secondo le regole del sindacato, lavorare a una successiva bozza, non essendo membri dello staff.

Le fonti di A24 sostengono che il lavoro fosse in ritardo, ma quelle dalla parte di Fuller e Fray, invece, ritengono che il lavoro fosse a buon punto, ma lo studio volesse procedere senza gli autori. Gray sarebbe stato irremovibile e una marionetta nelle mani di Bryan. Fuller, invece, era troppo impegnato a lavorare al film Dust Bunny e non aveva abbastanza tempo per occuparsi della serie. Una fonte vicina alla produzione sostiene che Fuller non volesse assumere un gruppo di autori e che il progetto avesse un budget troppo elevato. I produttori hanno dichiarato che erano state richieste più settimane per lavorare agli script, ma è sempre stata negata quella possibilità.

Ogni puntata delle otto previste a stagione, inizialmente, aveva un budget di circa 9,6 milioni di dollari, cifra che A24 voleva dimezzare. Inman Young di A24, invece, sosteneva che la cifra fosse troppo elevata.

Alcuni documenti sostengono che un mese prima della cancellazione il budget fosse superiore di circa 4-6 milioni rispetto a quanto previsto per l’intera stagione. Alcune fonti ritengono che i responsabili di A24 non sapessero come funzionasse uno show televisivo, con alcuni di loro che sembra non fossero nemmeno consapevoli del fatto che fossero già stati prenotati gli spazi per l’inizio delle riprese.

Una fonte sostiene che A24 stesse cercando di realizzare lo show per una cifra molto inferiore agli 85 milioni di dollari messi a disposizione da Peacock. A24 nega quell’accusa, ma sembra che lo studio abbia notato l’inesperienza, la confusione e le scelte dubbie del team al lavoro sullo show.

Per ora Crystal Lake non è ancora ufficialmente cancellato, ma non è chiaro se verranno usati gli script e gli elementi sviluppati da Fuller e dal suo team. Nel progetto potrebbe essere coincolto Nick Antosca, ma non c’è ancora nulla di certo.

Una fonte di TheWrap sostiene:

Con A24 sono andati in panico perché non sembrava che potessero gestire la situazione.

Le fonti dello studio hanno invece dichiarato:

Continuavamo a credere di poter far funzionare il progetto. Alcuni dei problemi sono a causa nostra… Ma abbiamo creduto in Bryan e alle sue rassicurazioni. Semplicemente non avevamo altre opzioni.

A24 crederebbe ancora nello show e vorrebbe realizzarlo.

Che ne pensate dei problemi che hanno portato allo stop della produzione di Crystal Lake?

Fonte: The Wrap