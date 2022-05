Nonostantesia tra i protagonisti di alcuni prodotti DC, c’era inizialmente un piano per unatutta sua, e il rapperpoteva forse esserne il protagonista.

L’eroe è apparso in versione live-action in Batman v Superman: Dawn of Justice, Justice League di Zack Snyder e nella serie Doom Patrol della DC su HBO Max. Sul lato cinematografico è stato interpretato da Ray Fisher mentre su quello televisivo da Jovian Wade.

Jared Krichevsky, concept artist che ha lavorato anche per Warner Bros, ha svelato che sembra ci fosse un piano che prevedeva il rapper Drake, vincitore anche di un Grammy Award, indossare i robotici panni di Cyborg.

Concept Art di Cyborg per una serie che non è stata realizzata. Volevano utilizzare Drake a un certo punto. Poiché questo post sta attirando l’attenzione, dovrei chiarire che non so a quale livello lo stavano considerando. Ho ricevuto una breve nota che diceva di farlo assomigliare a Drake. Poteva anche essere un test. Rimane ancora uno dei miei lavori su cui più mi sono divertito.

