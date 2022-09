Deadline riporta che Dan Ahdoot (attore noto per il ruolo di Anoush nella serie Cobrai Kai) e Vali Chandrasekaran (produttore esecutivo di Modern Family) sono al lavoro su una serie comedy, ancora senza titolo, in sviluppo alla ABC. La storia sarà incentrata su Mohammad “Mo” Al-Hayati, un giovane medico musulmano-americano in un’America rurale e repubblicana, che lotta per diventare un pilastro affidabile della sua comunità nonostante non sappia nulla di come funziona la vita reale lì, o di qualsiasi altro posto.

La serie è tratta liberamente dal capitolo del libro di saggi di Ahdoot, Undercooked: How I Let Food Become My Life Navigator and How Maybe That’s A Dumb Way To Live, che verrà pubblicato da Crown Publishing all’inizio del prossimo anno. Ahdoot scriverà e produrrà, mentre Chandrasekaran sarà il produttore esecutivo dello show.

Oltre a Cobra Kai (LEGGI LA RECENSIONE DELLA QUINTA STAGIONE), Ahdoot è apparso nelle serie Bajillion Dollar Propertie$ (Seeso), Shameless (Showtime), Super Fun Night (ABC) e The Crew (Netflix). Chandrasekaran, invece, oltre a Modern Family, ha prodotto anche 30 Rock (NBC), My Name Is Earl (NBC) e Tre mogli per un papà (ABC).

