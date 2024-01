Daredevil: Born Again

Daredevil: Born Again vedrà tornare Charlie Cox e Vincent D’Onofrio nei panni di Daredevil e Kingpin.

Parlando con Collider Vincent D’Onofrio ha svelato le sue due serie preferite dell’universo Marvel, raccontando come queste abbiano in qualche modo finito per influenzare positivamente Daredevil:

Penso che tutte le potenze là fuori che controllano questo intero mondo creativo dell’MCU credano che siamo nel posto giusto al momento giusto… Devo dire che è fortuna, davvero. Voglio dire, le mie serie preferite finora sono state Moon Knight e Loki, e abbiamo quei registi, quindi siamo abbastanza fortunati. E abbiamo Dario [Scardapane], uno sceneggiatore incredibile che ha scritto The Punisher. Ci troviamo in un momento molto felice, ora.

Infatti il duo di registi che ha diretto Moon Knight e Loki, Justin Benson and Aaron Moorhead, si trova ora al comando del nuovo progetto di Daredevil: Born Again, che recentemente è stato ripensato daccapo.

