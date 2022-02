Le serieprodotte perstanno per lasciare la piattaforma, alimentando le ipotesi chestiano per approdare su Disney+.

La data in Italia per l’uscita dal catalogo degli show, come conferma una scritta che appare durante la visione degli episodi, è stata fissata per il 28 febbraio. In altre nazioni, come il Regno Unito, i progetti resteranno poche ore in più, venendo rimossi dal primo marzo.

Per ora Marvel Studios e Netflix non hanno rilasciato comunicati ufficiali riguardanti la situazione dei progetti che erano stati realizzati grazie alla loro collaborazione.

I membri del team dei Defenders sembrano però destinati a ritornare sugli schermi nei prossimi progetti del Marvel Cinematic Universe dopo che i diritti dei personaggi sono ritornati alla Disney.

Nel film Spider-Man: No Way Home è infatti apparso brevemente Daredevil/Matt Murdock interpretato da Charlie Cox dopo che Kevin Feige aveva anticipato un suo ritorno. Nella serie Hawkeye, inoltre, è apparso a sorpresa il villain Kingpin/Wilson Fisk interpretato da Vincent D’Onofrio. Da tempo i fan continuano inoltre a ipotizzare un possibile coinvolgimento di Luke Cage nella storia dei personaggi al centro dei film.

Non resta che attendere per scoprire in che modo si evolverà la situazione e se verrà diffuso un comunicato ufficiale riguardante la situazione.

Che ne pensate dell’addio a Netflix delle serie Marvel? Lasciate un commento!

