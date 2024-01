Se ancora c’era qualche dubbio, il capo della divisione TV dei Marvel Studios l’ha fugato ufficialmente: la serie di Daredevil prodotta per Netflix e ora disponibile su Disney+ fa parte della “sacra linea temporale” definita da Loki.

Intervistato da ScreenRant, Brad Winderbaum ha infatti risposto a questa domanda:

Tutto quello che è successo nella serie Netflix fa parte della Sacra linea temporale o no?

Dunque, posso dire che finora siamo stati cauti nel definire cosa faccia parte della Sacra linea temporale e ocsa no. Quella serie è nata, francamente, in un periodo in cui ai Marvel Studios volevamo concentrarci su Avengers. La serie per Netflix è stata sviluppata da un’altra area della nostra compagnia, sapevamo cosa stavano facendo e loro sapevano cosa stavamo facendo, ma… non era semplice tenere tutto in equilibrio. Ora che è passato un po’ di tempo, ora che vediamo anche quanto siano bene integrate tra loro queste storie, posso dire che io personalmente, Brad Winderbaum, con sicurezza definisco che questa serie fa parte della Sacra linea temporale.