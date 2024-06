Norman Reedus ha anticipato che nella stagione 2 di The Walking Dead: Daryl Dixon ci sarà uno dei migliori episodi di tutta la saga.

Intervistato da Collider, l’attore ha inoltre svelato che probabilmente ci sarà una terza stagione:

Penso ci sia ancora del tempo che avanza. Voglio che la storia di quel personaggio finisca in modo corretto. Era iniziata nel modo giusto e ci ho lavorato troppo per accettare che finisca con un’inquadratura da un drone mentre salutiamo. Capite? Voglio che gli si faccia giustizia. Ha ancora una fanbase enorme. Vengo ancora inseguito continuamente dai fan per quello show.

Norman ha quindi aggiunto:

In Francia, quando hanno appeso i poster per le strade la gente è impazzita. Stiamo per iniziare la stagione 3, ma dirò che il finale della seconda è l’ora migliore di sempre nella saga di Walking Dead. L’ho detto in precedenza alla stampa. Ne sono convinto. Sarà incredibile.