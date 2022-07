David Beckham: iniziata la produzione della docuserie Netflix sul campione

La produzione della docuserie dedicata alla vita e alla carriera di David Beckham è finalmente entrata nella fase della produzione, dopo essere stata annunciata da Netflix nel 2020.

Alla regia degli episodi ci sarà il regista Fisher Stevens, che ha portato al successo The Cove, coinvolto anche come produttore in collaborazione con John Battsek (Searching for Sugarma).

La serie seguirà la giovinezza di Beckham e come la sua determinazione e ambizione l’abbia portato a diventare uno degli atleti più riconosciuti e analizzati di tutti i tempi.

Il progetto potrà contare su foto e video privati mai visti prima, oltre a interviste con David Beckham, sua moglie Victoria, i membri della famiglia, amici e altre persone che hanno avuto un ruolo chiave nel percorso professionale dell’atleta. I fan potranno quindi assistere a un ritratto unico e approfondito del campione.

Nel team al lavoro sulla docuserie ci sono anche i montatori Chris King (Senna) e Bjorn Johnon (Bad Sport), oltre al direttore della fotografia Tim Cragg (Billie).

Che ne pensate? Siete felici che sia iniziata la produzione della docuserie su David Beckham prodotta per Netflix?

Fonte: The Wrap