David Chase, il creatore della serie I Soprano, è al lavoro sullo sviluppo di un nuovo progetto televisivo destinato a FX insieme alla sceneggiatrice e regista Hannah Fidell (Pam & Tommy).

Il potenziale show si basa su uno script mai prodotto da Chase a cui Fidell, che dirigerà il pilot, offrirà un approccio contemporaneo.

David Chase, in precedenza, ha scritto e sviluppato una miniserie in sei episodi intitolata A Ribbon of Dreams, destinata a HBO, che raccontava la storia dell’inizio di Hollywood tramite un’improbabile partnership che dava vita a una realtà importante nel mondo del cinema dal punto di vista della produzione dei film. Il progetto non è mai stato realizzato e Chase aveva sostenuto che HBO voleva realizzare le riprese in Ontario, ma ci sono stati alcuni problemi con il budget, situazione che ha portato alla cancellazione della produzione. Per ora non è stato svelato se quel materiale sarà alla base del nuovo progetto.

Che ne pensate dello sviluppo di una nuova serie creata da David Chase e Hannah Fidell? Vi sembra un progetto interessante?

