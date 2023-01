Tra i progetti annunciati da James Gunn e Peter Safran nella nuova fase del DC Universe ci sarà anche la serie Paradise Lost, ideata come prequel della storia di Wonder Woman e paragonata a Game of Thrones.

Il progetto sarà ambientato a Themyscira ed è attualmente in fase di sviluppo. Al centro della storia ci saranno le generazioni che hanno preceduto la nascita di Wonder Woman, seguendo l’evolversi politico e sociale del mondo delle Amazzoni.

Gunn non ha svelato i nomi di chi sarà coinvolto nella produzione, tuttavia ha dichiarato:

Si tratta di una storia in stile Game of thrones sull’atmosfera di Paradise Island, casa delle Amazzoni e dove è nata Wonder Woman. E questa serie coinvolge tutta l’oscurità e i drammi, e gli intrighi politici che sono alla base di una società di sole donne. Si tratta di una storia sulle origini, come è nata questa società di donne? Cosa vuol dire? Come sono le loro politiche? Quali sono le loro regole? Chi ha il potere? Cosa sono tutti questi giochi che fanno tra di loro per avere il potere? Penso sia qualcosa di realmente eccitante.

Il titolo può ricordare il fumetto scritto da Phil Jimenez e George Pérez, in cui su Themyscira c’era un guerra civile, tuttavia quella storia coinvolgeva direttamente Wonder Woman, mentre lo show sarà ambientato anni prima la nascita di Diana Prince.

Che ne pensate di Paradise Lost, la serie prequel di Wonder Woman?

Fonte: ComicBook