Il cast della serie Dead Boy Detectives si è arricchito con la presenza di Caitlin Reilly e Max Jenkins che avranno dei ruoli ricorrenti negli otto episodi.

Il progetto targato HBO Max si basa sui fumetti della DC che ha proposto le avventure dei personaggi creati da Neil Gaiman e Matt Wagner.

Al centro della trama ci sono tematiche come lutto, dolore, perdita e morte mostrate dalla prospettiva di Edwin Payne (George Rexstrew) e Charles Rowland (Jayden Revri), due teenager britannici morti, e di Crystal Palace (Kassius Nelson), ancora in vita. Il progetto viene descritto come una serie vintage sui detective, ma “più oscura e sotto gli effetti di sostanze stupefacenti”.

Reilly e Jenkins saranno Litty e Kingham, descritti come “due folletti sboccati” che daranno molto fastidio ai Dead Boys.

Reilly ha recentemente recitato in Hacks e Loot, mentre Jenkins ha fatto parte del cast di Dead to Me e Social Distance.

Che ne pensate dell’arrivo di Caitlin Reilly e Max Jenkins nel cast di Dead Boy Detectives? Lasciate un commento!

Fonte: Variety