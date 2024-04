Steve Yockey e Beth Schwartz, gli showrunner di Dead Boy Detectives, hanno parlato di un futuro e possibile crossover con The Sandman.

In una recente intervista con Screen Rant, i due showrunner hanno parlato di un possibile crossover tra Dead boy Detectives e Sandman:

Steve Yockey: Voglio dire, quello che prevedo e quello che accadrà non sono sempre la stessa cosa, anche se lo facciamo piuttosto bene. Penso che io e Beth siamo d’accordo sul fatto che un ulteriore crossover sarebbe davvero bello. Ma il fatto è che deve essere specifico. Abbiamo Morte nel pilot perché è il personaggio che guida la nostra storia, anche quando non appare. Perché i ragazzi si stanno nascondendo da lei. E più avanti nella stagione, avremo altre apparizioni programmate appositamente per ciò che stanno attraversando i nostri personaggi. Penso che finché ci sarà una ragione emotiva e narrativa per averli, sì. Ma non penso che attireremo la gente, volenti o nolenti, solo grazie ai camei.

Beth Schwartz: Sì, se ha senso per la storia. Perché sono due serie totalmente diverse, quindi deve avere senso all’interno del nostro show.

Yockey: Penso, tuttavia, che George e Jayden probabilmente pagherebbero dei soldi per partecipare a Sandman. Pagherebbero per partecipare alla serie.