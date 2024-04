Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale di Dead Boy Detectives, nuova serie ambientata nell’universo di The Sandman.

Dopo il successo di The Sandman, arriva su Netflix “Dead Boy Detectives”, la nuova serie ispirata all’universo dell’omonimo comic book di Neil Gaiman. Demoni, fantasmi e personaggi dell’universo di The Sandman, tra cui Morte, ritornano nella serie – di cui da oggi è disponibile il trailer – in arrivo solo su Netflix dal 25 aprile.

I Dead Boy Detectives sono sono Edwin Payne (George Rexstrew) e Charles Rowland (Jayden Revri), ovvero “il cervello” e “i muscoli” dell’agenzia Detective defunti. Adolescenti nati a decenni di distanza che si incontrano nell’aldilà, Edwin e Charles sono migliori amici e fantasmi…che si occupano di risolvere misteri. Insieme affrontano folli avventure, incluso sfuggire a streghe malvagie, all’inferno e alla Morte stessa. Con l’aiuto di una sensitiva di nome Crystal (Kassius Nelson) e della sua amica Niko (Yuyu Kitamura) riescono a risolvere alcuni dei casi paranormali più complessi del mondo dei mortali.

Dead Boy Detectives è stata sviluppata da Steve Yockey (che ha rivestito il ruolo di co-showrunner insieme a Beth Schwartz) ed è stata prodotta da Greg Berlanti. Anche Jeremy Carver e Sarah Schechter si occupano della produzione esecutiva.

Nel cast della serie George Rexstrew e Jayden Revri nel ruolo rispettivamente di Edwin e Charles, Kassius Nelson nel ruolo della sensitiva Crystal e Yuyu Kitamura in quello della sua amica Niko. Oltre a loro anche Jenn Lyon, Briana Cuoco, Lukas Gage, David Iacono e Ruth Connell.

