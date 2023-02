Dead Boy Detectives, la serie tratta dai fumetti DC, passa da HBO Max a Netflix

La serie Dead Boy Detectives, adattamento dei fumetti di Neil Gaiman e Watt Wagner, è passata ufficialmente da HBO Max a Netflix.

I responsabili della piattaforma di streaming hanno deciso di cedere il progetto, secondo quanto dichiarato da alcune fonti, perché non rientrerebbe nel progetto ideato da James Gunn e Peter Safran, co-CEO dei DC Studios, per i prossimi anni. Il piano prevede cinque show legati tra loro, in aggiunta a Peacemaker, che verranno proposti su HBO Max. Secondo The Hollywood Reporter, inoltre, HBO Max non avrebbe potuto commercializzare la serie fino al 2024, ottenendo così il benestare dei produttori a cedere ora lo show.

Che ne pensate del passaggio di Dead Boy Detectives da HBO Max a Netflix? Siete curiosi di vedere la serie?

Al centro della trama ci sono tematiche come lutto, dolore, perdita e morte mostrate dalla prospettiva di Edwin Payne (George Rexstrew) e Charles Rowland (Jayden Revri), due teenager britannici morti, e di Crystal Palace (Kassius Nelson), ancora in vita. Il progetto viene descritto come una serie vintage sui detective, ma “più oscura e sotto gli effetti di sostanze stupefacenti”.

La prima stagione sarà composta da otto puntate. Nel cast ci saranno anche Caitlin Reilly, Max Jenkins, Briana Cuoco, Jenn Lynn, Yuyu Kitamura e Ruth Connell che riprenderà la parte avuta in Doom Patrol.

Fonte: ComicBook