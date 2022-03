AMC ha annunciato ladi, lo speciale spinoff dicon star Nick Stahl: domenica 10 aprile in esclusiva su AMC+.

Il progetto riporta sugli schermi il personaggio che aveva debuttato nella seconda metà della precedente stagione dello show. Le puntate riporterà gli spettatori prima dell’apocalisse scatenata dalle armi presenti a bordo del sottomarino USS Pennsylvania.

Un ufficiale in difficoltà e padre da poco (Stahl) lotta per la sopravvivenza. I membri dell’equipaggio vanno uno contro l’altro senza spiega

Lo speciale realizzato per la piattaforma di streaming anticiperà quindi il ritorno della stagione 7 di Fear the Walking Dead, con due episodi inediti, che avverrà domenica 17 aprile su AMC+.

Il co-showrunner della serie originale, Ian Goldberg, aveva raccontato:

Stiamo lavorando per raccontare la storia del passato dell’USS Pennsylvania. Non posso dire molto oltre il fatto che stiamo delineando la storia ora. Abbiamo una storia, uno script e metteremo i tasselli a posto.

Lo sceneggiatore aveva raccontato:

C’è una storia davvero fantastica sul modo in cui l’equipaggio che abbiamo incontrato nel quindicesimo episodio della sesta stagione, USS Pennsylvania, ha raggiunto il suo destino e altri pezzi della sua mitologia. Non dirò molto in più, ma penso sarebbe davvero fantastico.