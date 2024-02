Il prossimo 21 marzo arriverà in streaming su Netflix Il problema dei tre corpi, la serie prodotta da David Benioff e D.B. Weiss, gli showrunner di Game of Thrones, ma online sono arrivati i primi dettagli della nuova produzione che i due cureranno per il colosso dello streaming, ovvero Death by Lightning.

Death by Lightning racconterà l’ascesa del 20° Presidente degli Stati Uniti James Garfield (che sarà interpretato da Michael Shannon) e il suo successivo assassinio da parte di Charles Guiteau (i cui panni saranno vestiti dal fresco vincitore dell’Emmy per Succession Matthew Macfadyen).

La serie prodotta da Benioff & Weiss sarà basata sul romanzo “Destiny of the Republic” di Candice Millard. Mike Makowsky (Bad Education) è creatore e showrunner, mentre Matt Ross (Captain Fantastic) si occuperà della regia.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

FONTE: The Hollywood Reporter

I film e le serie imperdibili