La graphic novel Destiny, NY, pubblicata da Black Mask e creata da Pat Shand e Manuel Preitano, diventerà una serie tv prodotta da Sony Pictures Television.

Tegan e Sara Quin saranno le produttrici in collaborazione con Matteo Pizzolo e Brian Giberson, mentre Shand avrà un incarico da consulente.

Al centro della trama c’è Logan, una giovane cresciuta frequentando la scuola privata d’elite di New York chiamata Destiny, NY, creata per ragazzi che sono legati a profezie magiche. A dodici anni Logan ha affrontato una crisi catastrofica e salvato l’intero pianeta, ma quasi nessuno lo sa e da allora è priva di una direzione. Non c’è una profezia che sveli quello che Logan dovrebbe fare con il resto della sua vita e si ritrova in crisi di mezza età nonostante sia solo una ventenne. Quando Logan si innamora di Lilith, cresciuta in una famiglia di criminali mistici, il loro amore mette a rischio l’intera scuola.

La graphic novel ha potuto contare sul contributo di artisti come Rosi Kämpe, Elisa Romboli, Carola Borelli, Matteo Leoni e Iolanda Zanfardino, ed è attualmente arrivata a quota 14 volumi e quattro spinoff.

Le cantanti Tegan e Sara hanno recentemente co-creato e prodotto High School per FreeVee, progetto ispirato alla loro autobiografia, e hanno dichiarato in un comunicato:

Destiny, NY, è una storia coinvolgente sulle profezie e sulla famiglia, con delle amanti ostacolate dal destino al centro della storia. Cosa non si potrebbe amare? Si tratta di un universo pieno di amicizia, amore, misteri, queer, fratelli in lotta, e magia. Siamo rimaste conquistate fin dalla prima pagina e abbiamo voluto far parte del team della serie il più velocemente possibile. Siamo elettrizzate nell’essere coinvolte e non vediamo l’ora di vedere la serie prendere vita.

