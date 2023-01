Dexter: New Blood è stata cancellata da Showtime, ma il network sembra stia sviluppando una serie su “Young Dexter“.

Nella serie originale c’erano molti flashback che mostravano il protagonista quando era solo un ragazzo, in particolare per raccontare come il padre adottivo Harry l’ha cresciuto portandolo a diventare il serial killer che ha agito per decenni. L’epoca sembra quindi potenzialmente ricca di spunti per un nuovo show.

New Blood ha ottenuto oltre 8 milioni di spettatori con ogni puntata, potendo però contare sulla presenza di Michael C. Hall nel ruolo del protagonista. La serie era diventata una delle serie più viste nella storia di Showtime.

Attualmente l’attore non sembra coinvolto, anche se in passato non aveva escluso in futuro di riprendere l’ormai iconico ruolo. In passato si era inoltre ipotizzata la realizzazione di uno spinoff “sequel”, con al centro il figlio del personaggio affidato a Hall.

