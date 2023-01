Il 2023 di HBO Max è iniziato com’era finito il 2022, e cioè con l’eliminazione di contenuti appartenenti al catalogo: in particolare, ha fatto notizia la scomparsa a partire dalla sera del 31 dicembre di centinaia di episodi dei Flinstones e di corti dei Looney Tunes. L’eliminazione di contenuti (parliamo di serie recenti come Westworld, Raised by the Wolves e The Nevers, oltre che numerose serie animate cancellate e altro ancora) rientra in un piano di taglio dei costi. Piuttosto che mantenere questi titoli su una piattaforma che evidentemente non sta performando come dovuto, pagando dei compensi ai loro autori, la strategia è quella di rivenderli ad altre piattaforme possibilmente monetizzandoli meglio. Per contro, HBO Max continua a essere il riferimento diretto per chi i consumatori americani che vogliono vedere in streaming serie di successo come White Lotus o attesissime come The Last of Us.

Numerose sono state le notizie negative legate a HBO Max nella seconda metà del 2022, e senza dubbio questo ne ha danneggiato l’immagine, cosa che ha riconosciuto in una conferenza alla Citi 2023 Communications, Media & Entertainment Conference anche il direttore finanziario della controllante Warner Bros. Discovery.

Gunnar Wiedenfels, che supervisiona assieme al CEO David Zaslav la fusione di HBO Max e Discovery+ in un’unica piattaforma streaming che debutterà negli USA tra poche settimane e che probabilmente si chiamerà solo MAX, riconosce infatti quanto sia frustrante attendere il debutto della nuova app mentre l’attuale esperienza utente di HBO Max è “scadente”:

La realtà è che abbiamo solo un’occasione per lasciare la prima impressione nel consumatore, e quindi non lanceremo la nostra nuova piattaforma finché non sarà adatta. L’obiettivo è far uscire il prodotto con la migliore esperienza utente possibile, che purtroppo è l’opposto di quello che sta succedendo ora con HBO Max. L’esperienza non è quella che dovrebbe esserci. Diciamo che attualmente la piattaforma non è gestibile in maniera efficiente come ci si aspetta da un prodotto di questo tipo oggi come oggi. Il che è frustrante quando si ha a disposizione i contenuti migliori del mondo.

Wiedenfels promette, però, che nel 2023 il capitolo dei “tagli” verrà definitivamente chiuso, passando da una fase di ristrutturazione a una di rilancio e costruzione. Ciò significa che probabilmente molti contenuti che sono stati tolti da HBO Max verranno riproposti sulla nuova piattaforma una volta lanciata.

