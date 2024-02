Disney+ ha inviato ai suoi abbonati americani annunciando che verrà revocato l’accesso a chi condivide la propria password a qualcuno che non vive nella stessa casa, seguendo l’esempio di altre realtà come Netflix.

Pochi giorni fa Hulu aveva fatto lo stesso spiegando che, tranne nel caso in cui sia previsto dal proprio piano dell’abbonamento, non si può condividere la propria password oltre ai device associati alla propria residenza personale principale e agli individui che ci vivono. Nelle e-mail inviate ai consumatori ameericani si aggiungeva che Hulu avrebbe analizzato, a propria discrezione, l’uso degli account per verificare che vengano rispettate le regole stabilite per accedere al servizio.

Sul mercato americano sembra che i controlli verranno effettuati dalla fine di marzo e Bob Iger, CEO di Disney, aveva anticipato che avrebbero effettuato dei controlli per limitare la condivisione delle password, sottolineando che questa scelta non dovrebbe avere un impatto significativo fino al 2025.

Iger aveva spiegato che hanno già la possibilità tecnica di monitorare l’uso degli account, ma non è possibile avere delle certezze riguardanti l’impatto delle limitazioni sul numero degli account

Che ne pensate della scelta di Disney+ di limitare la condivisione della password?

