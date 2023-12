Come abbiamo più volte spiegato nelle ultime settimane, con la fine della streaming war (vinta da Netflix) gli studios di Hollywood cercano di aumentare il più possibile i ricavi nel tentativo di raggiungere il profitto sul fronte dello streaming. Per fare ciò, stanno progressivamente tornando a concedere su licenza i titoli che negli ultimi anni era possibile trovare esclusivamente sulle loro piattaforme proprietarie.

Nel caso della Disney, Bob Iger non ha nascosto l’intenzione di concedere una serie di titoli su licenza a Netflix ed eventualmente anche altre piattaforme nel prossimo futuro. La notizia di oggi conferma la direzione: la Disney ha infatti siglato un accordo in cui cederà i diritti non esclusivi di 14 serie tv per un anno e mezzo al gigante di Los Gatos. Queste serie continueranno a essere disponibili su Disney+, ESPN e Hulu (le tre piattaforme della Disney), ma compariranno anche su Netflix nel corso del 2024. Parliamo del mercato statunitense, ovviamente, ma è un passo fondamentale per capire come sta cambiando la strategia degli studios nel periodo post-pandemia/post-scioperi/post-streaming war.

Lo stesso accordo prevede inoltre che per la prima volta tutte e 19 le stagioni di Grey’s Anatomy siano disponibili su Disney+ negli Stati Uniti. I diritti verranno infatti condivisi tra Hulu e Netflix, e grazie all’unione di Hulu e Disney+ (attualmente in sperimentazione, ma che avrà effetto a partire da marzo) per la prima volta gli utenti americani di Disney+ potranno vedere tutta la serie – inclusi gli episodi della ventesima stagione che andranno in onda a partire dal 14 marzo e che saranno disponibili su Hulu dal giorno successivo alla messa in onda.

Nel comunicare le 14 serie che arriveranno su Netflix, Disney sottolinea che da un lato la scelta è volta ad ampliare il loro pubblico, dall’altro ci sono serie “fondamentali e di successo” che rimarranno esclusive di Hulu, come I Griffin.

Vale la pena sottolineare un’ultima volta che fino a qualche anno fa era prassi comune concedere le proprie serie su licenza a Netflix (e, quando non c’era lo streaming, si concedevano le serie in syndication – le cosiddette repliche – a vari canali televisivi in giro per gli Stati Uniti). Era un’attività estremamente lucrativa, ma con l’avvento delle piattaforme proprietarie la strategia degli studios è cambiata, e le proprietà intellettuali sono state integrate in maniera verticale ed esclusiva. A quanto pare è venuto il momento di cambiare ancora una volta le carte in tavola: come molti stanno dicendo negli ultimi tempi, lo streaming sta diventando sempre più… televisione.

Le serie di proprietà della Disney che debutteranno su Netflix nei prossimi mesi negli USA:

The Wonder Years: 1/1/2024

1/1/2024 This is Us: 1/8/2024

1/8/2024 My Wife & Kids: 2/5/2024

2/5/2024 ESPN 30 for 30 : Premiere dates for 25 episodes will vary between Feb-Dec

: Premiere dates for 25 episodes will vary between Feb-Dec The Resident : 3/4/2024

: 3/4/2024 White Collar : 4/1/2024

: 4/1/2024 Reba : 5/6/2024

: 5/6/2024 Archer : 5/13/2024

: 5/13/2024 How I Met You Mother : 6/3/2023

: 6/3/2023 Lost : 7/1/2024

: 7/1/2024 Prison Break : 7/29/2024

: 7/29/2024 The Hughleys : 9/2/2024 (also coming to Hulu)

: 9/2/2024 (also coming to Hulu) Bernie Mac : 1/1/2025

: 1/1/2025 Home Improvement: 2/1/2025

Fonte: TVLine

