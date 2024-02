Pochi mesi dopo la fine definitiva della joint venture che aveva condotto alla nascita della piattaforma streaming HULU (nata dall’unione di Disney, Fox e Comcast, ora invece è totalmente di proprietà della Disney), nasce una nuova joint venture dello streaming tutta sportiva.

Disney, Fox Sports e Warner Bros. Discovery hanno infatti annunciato il lancio di una nuova piattaforma streaming previsto per l’autunno di quest’anno.

Non sono ancora noti i dettagli né il prezzo: l’annuncio arriva a poche ore dalla pubblicazione dei dati trimestrali di Disney e Fox, e quindi a favore di borsa; maggiori informazioni arriveranno nelle prossime settimane.

La nuova piattaforma, però, potrà contare sui contenuti dei tre principali proprietari dei diritti sportivi in nordamerica, e verrà proposta in bundle con Disney+, Hulu e Max. Non è chiaro in che modo verrà gestito il delicato rapporto con le dirette della tv lineare, che fruttano ancora moltissimi soldi ai tre giganti dei media coinvolti.

Assenti dalla joint venture sia NBCUniversal che Paramount, che controllano i diritti di alcuni eventi sportivi molto seguiti (e li trasmettono in streaming su Peacock e Paramount+).

La nuova joint venture non andrà a creare conflitti con il progetto di rilancio di ESPN+, la nuova versione della piattaforma streaming sportiva della Disney che verrà lanciata nell’arco del prossimo anno. Spiega infatti Bob Iger che “i canali ESPN saranno disponibili interamente assieme ad altri programmi sportivi di altri leader dell’industria sulla nuova app”.

Fonte: WSJ

I film e le serie imperdibili