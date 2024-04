Che lo streaming stia tornando verso modelli prettamente televisivi non è una novità, anzi è una direzione chiara verso quella che per anni è stata la fonte più redditizia per le major e che ora sta rapidamente calando. E così, se da un lato praticamente tutte le piattaforme streaming hanno lanciato piani in abbonamento che includono la pubblicità, dall’altro sono state create piattaforme gratuite come Pluto TV, Freevee e Tubi che replicano l’esperienza televisiva (con canali televisivi veri e propri).

E così, dopo aver introdotto ormai da qualche mese gli abbonamenti con pubblicità, Disney+ si prepara anche a integrare proprio canali televisivi “tematici” dedicati a brand come Marvel Studios e Star Wars.

Secondo The Information, questi canali saranno attivi 24/7 e proporranno contenuti già disponibili on demand sulla piattaforma (e non saranno gratuiti come le piattaforme FAST). Si tratta quindi di un test per riproporre l’esperienza lineare della televisione via cavo, ed eventualmente in futuro far debuttare contenuti live, ovviamente con inserzioni pubblicitarie. Negli Stati Uniti si andranno ad aggiungere a Hulu, piattaforma da poco integrata su Disney+ e disponibile in bundle, che include anche numerosi canali televisivi lineari in streaming. In futuro non è da escludere che attraverso questo sistema possano sbarcare sulla piattaforma anche canali tv come ABC o Disney Channel.

Ricordiamo che Disney+ ha quasi 150 milioni di abbonati in tutto il mondo.

I film e le serie imperdibili