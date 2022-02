Sono state annunciate tutte le novità in arrivo su Disney Plus nel mese di marzo 2022.

Tra i titoli in evidenza, la serie tv dei Marvel Studios Moon Knight, mentre sono diversi i film originali che faranno il loro debutto: Red, Un’altra scatenata dozzina, L’era glaciale: le avventure di Buck. Arrivano anche diversi film usciti nei mesi scorsi al cinema: West Side Story, La fiera delle illusioni – Nightmare Alley e Gli occhi di Tammy Faye.

Ecco quindi il calendario con la selezione disponibile ad oggi dei nuovi contenuti in arrivo a marzo 2022 su Disney Plus. I titoli in inclinato sono produzioni originali in esclusiva.

2 MARZO

WEST SIDE STORY (film)

STAR – STAGIONE 1 (serie tv, stagione completa)

BLESS THIS MESS – STAGIONE 1 (serie tv, stagione completa)

BEAR GRYLLS: CELEBRITY EDITION (docuserie, un episodio a settimana)

IL CACCIATORE DI DINOSAURI 1/1 (docuserie)

9 MARZO

WEEK-END IN FAMIGLIA (serie tv, stagione completa)

9-1-1: LONE STAR STAGIONE 3 (serie tv, un episodio a settimana)

11 MARZO

16 MARZO

18 MARZO

UN’ALTRA SCATENATA DOZZINA (film)

STARBOT: OLTRE LA SFIDA (documentario)

REVENANT – REDIVIVO (film)

23 MARZO

UNIVERSI PARALLELI (serie tv, stagione completa)

GLI OCCHI DI TAMMY FAYE (film)

BOB’S BURGERS – STAGIONE 11 (serie tv, stagione completa)

25 MARZO

L’ERA GLACIALE: LE AVVENTURE DI BUCK (film)

OLIVIA RODRIGO: DRIVING HOME 2 U (speciale)

30 MARZO

MOON KNIGHT (serie tv, un episodio a settimana)

BETTER THINGS – STAGIONE 2 (serie tv, un episodio a settimana)

