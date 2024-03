La BBC ha annunciato ufficialmente la data della premiere della quattordicesima stagione di Doctor Who, che seguirà le avventure del quindicesimo Dottore (Ncuti Gatwa) e della sua compagna Ruby Sunday (Millie Gibson).

Si tratterà di una doppia premiere, composta quindi da due episodi, che andranno in onda sabato 11 maggio negli Regno Unito su BBC iPlayer e BBC one. Ma negli Stati Uniti e nei territori internazionali (Italia inclusa, supponiamo, anche se non è ancora arrivata la conferma definitiva) la premiere andrà in onda la sera prima, venerdì 10 maggio, su Disney+. Gli episodi successivi andranno in onda quindi ogni venerdì.

“Alla fine, rilasceremo con mia somma soddisfazione un’intera nuova stagione delle avventure del Dottore e di Ruby,” ha commentato ufficialmente lo showrunner Russell T Davies. “Mostri! Inseguimenti! Villain! Misteri! E un segreto terrificante che attraversa il tempo e lo spazio da decenni. Non perdetevi un secondo!”

Nel cast di guest star figurano Aneurin Barnard (Barkskins) nei panni di “Roger ap Gwilliam,” Anita Dobson come Mrs. Flood, Yasmin Finney come Rose Noble, Michelle Greenidge e Angela Wynter come Carla e Cherry Sunday, Jonathan Groff e Genesis Lynea in ruoli non definiti, Bonnie Langford come Melanie Bush, Jemma Redgrave come Kate Lethbridge-Stewart, Lenny Rush come “Morris” e Indira Varma come la Duchessa.

Ricordiamo che per la stagione 15 il ruolo di compagna del Dottore è stato affidato da Varada Sethu.

Potete vedere il poster qui sotto, il trailer arriverà il 22 marzo:

