BBC ha annunciato che Ncuti Gatwa, nella sua seconda stagione da protagonista, avrà due companion: Varada Sethu è infatti stata confermata nel cast di Doctor Who.

L’attrice apparirà negli episodi in onda nel 2025 e ha dichiarato:

Mi sento la persona più fortunata al mondo: è un tale onore essere una parte del Whoniverse e sono così grata nei confronti dell’intera famiglia di Doctor Who – perché è quello che sono – per avermi accolta a braccia aperte e avermi fatto sentire così a casa. Non potrei chiedere un team migliore rispetto a Ncuti e Millie per essere in questa avventura, questo sarà così tanto divertente!

Millie Gibson, nonostante le indiscrezioni emerse alcuni mesi fa, non sarà quindi sostituita.

Lo showrunner Russell T Davies ha aggiunto:

Ho lavorato per la prima volta con Varada per una produzione della BBC di Sogno di una notte di mezza estate ed è una gioia accoglierla a bordo del TARDIS. Ora nello studio, girando per il 2025, abbiamo Ncuti, Millie e Varada che combattono fianco a fianco. Abbiamo bisogno di tutti e tre e la posta in gioco è più alta che mai!

Il cast di guest star della stagione 14, in arrivo l’11 maggio sugli schermi di Disney+, include Aneurin Barnard, Anita Dobson, Yasmin Finney, Michelle Greenidge, Jonathan Groff, Bonnie Langford, Genesis Lynea, Jemma Redgrave, Lenny Rush, Indira Varma e Angela Wynter.

Doctor Who è prodotto da Bad Wolf, con i BBC Studios per Disney Branded Television e BBC. Russell T Davies è showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore, mentre i produttori esecutivi aggiuntivi sono Phil Collinson, Joel Collins, Julie Gardner e Jane Tranter. La nuova stagione presenta episodi diretti da Ben Chessell, Jamie Donoughue, Julie Anne Robinson e Dylan Holmes Williams.

Che ne pensate di Varada Sethu come seconda companion del Dottore interpretato da Ncuti Gatwa in Doctor Who?

Fonte: Variety

