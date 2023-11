Due dei primi episodi di Doctor Who, da tempo “perduti”, sono stati ritrovati, tuttavia i fan potrebbero non vedere mai le immagini con protagonista il primo Dottore.

Secondo quanto riportato da The Guardian, le puntate degli anni ’60 fanno parte di archivi e collezioni private e i proprietari temono che vengano confiscati i materiali video e di avere problemi legali per essere in possesso di “proprietà della BBC”.

John Franklin, grande collezionista di opere cinematografiche e televisive, ha ammesso di essere a conoscenza di dove si trovano i due episodi, aggiungendo:

Alcuni dei collezionisti sono terrorizzati. Abbiamo ora bisogno di catalogare e salvare show televisivi che sono lì fuori. Se non stiamo attenti saranno nuovamente messi in vendita quando si svuotano le case, perché molti dei proprietari di queste importanti collezioni hanno ora ottanta anni e sono davvero diffidenti.

I primi sei anni della serie sono composti da 253 episodi, ma 97 sono stati persi a causa dell’abitudine dei responsabili di BBC di cancellare programmi archiviati per problemi di spazio o di vendita dei diritti.

Franklin sostiene che gli episodi ritrovati da poco sono in mano a ex dipendenti della BBC che hanno invece salvato il materiale quando stava per essere distrutto, situazione che causa un problema:

La regola è che non devi prendere nulla, anche se sta venendo gettato via. Ma se amassi il cinema e sapessi che sarebbe in futuro importante, lo faresti? Quindi ora abbiamo bisogno di un’amnistia.

Che ne pensate del ritrovamento di alcuni episodi perduti di Doctor Who? Sperate di vederli un giorno?

Fonte: The Guardian